Не менше як половина складу морської авіації Чорноморського флоту була виведена з ладу під час нальоту на авіабазу.

Чорноморський флот перейшов в оборонну позицію після серії невдач.

Про це пише CNN з посиланням на західних офіційних осіб.

Вони заявили, що не менш як половина складу морської авіації Чорноморського флоту було виведено з ладу під час нальоту на авіабазу.

Згідно з опублікованими даними, до складу морської авіації флоту, 34-го морського штурмового авіаційного полку, входять дві ескадрильї загальною чисельністю близько двох десятків бойових літаків (включаючи літаки Су-24М і Су-30СМ). Попередньо, щонайменше сім, а може й і 10 літаків були пошкоджені або знищені під час цієї атаки.

У Росії ще є десятки бойових літаків на двох інших базах в Криму, але вони спеціально не закріплені за Чорноморським флотом, пише видання.

Українські сили, ймовірно, мають можливість діяти в тилу Росії. Подальші атаки на півдні матимуть стратегічний вплив на хід війни, все залежатиме від того, чи зможе Україна підтримувати такий рівень активності.

Водночас окупанти відчувають проблеми з поповненням запасів військ на півдні Херсонської області, і, за оцінками Заходу, близько "кількох тисяч" додаткових російських військ були перекинуті на південь в рамках підготовки до можливого українського наступу.

На тлі точних ударів по об'єктах ЧФ РФ в Криму Росія таємно змінила командувача Чорноморським флотом, про що писав Інститут вивчення війни.

Війна в Україні: актуальні дані

Протягом 19 серпня ворог вів наступ в районі Борщової на Харківському напрямку, проте зазнав втрат і відступив. Провалом для окупантів закінчився й штурм поблизу Новодмитрівки, Вірнопілля і Курульки.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін.

На Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках тривають бойові дії.

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання займаних районів та недопущення контрнаступу підрозділів Сил оборони, подекуди намагається покращити тактичне становище.

Ввечері, 19 серпня, серія вибухів пролунала й в окупованому Криму. За даними Інституту вивчення війни, росіяни збили БПЛА над Керченським мостом. Загалом, щоденні вечірні атаки на об’єкти РФ на півострові та в Херсонській області змусили ворога шукати нові місця для розміщення складів та баз.

На думку Пентагона, позиції російських військ в Україні значно ослабли, прогресу їхнього просування немає.

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