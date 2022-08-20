Чорноморський флот перейшов в оборонну позицію після серії невдач.
Про це пише CNN з посиланням на західних офіційних осіб.
Вони заявили, що не менш як половина складу морської авіації Чорноморського флоту було виведено з ладу під час нальоту на авіабазу.
Згідно з опублікованими даними, до складу морської авіації флоту, 34-го морського штурмового авіаційного полку, входять дві ескадрильї загальною чисельністю близько двох десятків бойових літаків (включаючи літаки Су-24М і Су-30СМ). Попередньо, щонайменше сім, а може й і 10 літаків були пошкоджені або знищені під час цієї атаки.
У Росії ще є десятки бойових літаків на двох інших базах в Криму, але вони спеціально не закріплені за Чорноморським флотом, пише видання.
Українські сили, ймовірно, мають можливість діяти в тилу Росії. Подальші атаки на півдні матимуть стратегічний вплив на хід війни, все залежатиме від того, чи зможе Україна підтримувати такий рівень активності.
Водночас окупанти відчувають проблеми з поповненням запасів військ на півдні Херсонської області, і, за оцінками Заходу, близько "кількох тисяч" додаткових російських військ були перекинуті на південь в рамках підготовки до можливого українського наступу.
На тлі точних ударів по об'єктах ЧФ РФ в Криму Росія таємно змінила командувача Чорноморським флотом, про що писав Інститут вивчення війни.
Війна в Україні: актуальні дані
Протягом 19 серпня ворог вів наступ в районі Борщової на Харківському напрямку, проте зазнав втрат і відступив. Провалом для окупантів закінчився й штурм поблизу Новодмитрівки, Вірнопілля і Курульки.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін.
На Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках тривають бойові дії.
На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання займаних районів та недопущення контрнаступу підрозділів Сил оборони, подекуди намагається покращити тактичне становище.
Ввечері, 19 серпня, серія вибухів пролунала й в окупованому Криму. За даними Інституту вивчення війни, росіяни збили БПЛА над Керченським мостом. Загалом, щоденні вечірні атаки на об’єкти РФ на півострові та в Херсонській області змусили ворога шукати нові місця для розміщення складів та баз.
На думку Пентагона, позиції російських військ в Україні значно ослабли, прогресу їхнього просування немає.