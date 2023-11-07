Перші наслідки від прильотів почали публікувати в мережі.

Збройні сили України вдарили по "Центру безпілотних систем" окупантів у тимчасово окупованому Донецьку. Там Росія готувала операторів БПЛА для війни.

Про пошкодження будівлі, в якій армія РФ зареєструвала відповідний Центр, попередньо стверджують ЗМІ та журналісти.

"У Донецьку завдано удару по будівлі на вулиці Челюскінців, 49, в якій зареєстровано "Республіканський центр безпілотних систем імені Володимира Жоги", - стверджують "Новини Донбасу".

Зі свого боку український журналіст Андрій Цаплієнко зазначає, що через вибухи у Донецьку є щонайменше 5 постраждалих.

Офіційного підтвердження ЗСУ щодо удару поки що не було.

Зі свого боку Росія дала "майстер-клас по брехні", коментуючи удар по будівлі. В сюжеті на росТБ кажуть, в центрі Донецька немає жодного військового об'єкту.

"Ми знаходимося в центрі міста, де немає жодного військового об'єкту", - йдеться в повідомленні.

Водночас російський кореспондент зазначає, що по місту влучило кілька ракет.

ЗСУ вдарили ракетами по кораблю РФ "Аскольд"

4 листопада Збройні України завдали болісного удару по Чорноморському флоту РФ: в рамках атаки по тимчасово окупованій Керчі (Крим) вдалося влучити у корабель проекту "Каракурт" "Аскольд".

Цей успіх підтвердили в ЗСУ, згодом в мережі з'явилися перші фото з наслідками удару. За словами капітана ВМС у відставці Андрія Риженка, можливо, був пошкоджений корпус корабля. Якщо Росія навіть зможе відремонтувати судно, на це знадобиться чималий час, заявив він.

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