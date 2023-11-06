Ракета SCALP-EG значно пошкодила одне з найновіших суден Росії.

У мережі вперше показали ракетний корабель російського флоту "Аскольд" після удаження крилатою ракетою SCALP-EG.

Світлини опублікувала низка пабліків, зокрема український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

На кадрах видно, що ракета спричинили значні руйнування російського корабля. Очевидно, знищено його основне озброєння.

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Оновлено о 20:14. Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ підтверджує знищення "Аскольда".

"Російський ракетоносій "Аскольд" – найсвіжіший корабель проєкту "Каракурт" із технологією "стелс" отримав пошкодження внаслідок ураження ЗСУ морської та портової інфраструктури заводу "Залив" у тимчасово окупованому Криму. За наявною інформацією, корабель отримав значні ушкодження та можливо не підлягає ремонту", - йдеться у повідомленні.

Збройні Сили України повторюють, що Крим - це Україна. А росіяни не сховаються ніде.

Удар по Керчі

У суботу в Керчі пролунали вибухи. Загарбники повідомили про атаку півтора десятків ракет, які були збиті, а "уламки" впали на території суднобудівного заводу.

Незабаром стало відомо, що насправді принаймні одне влучання в корабель дійсно було. Пізніше цю інформацію підтвердили і в ЗСУ, і самі загарбники. Ворог зізнався, що ракета дійсно влучила в корабель проекту "Каракурт".

В інтернеті з’явилися нові, більш чіткі супутникові знімки російського корабля "Аскольд", ураженого українською ракетою у доку суднобудівного заводу окупованої Керчі.

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