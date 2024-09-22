Україна веде переговори про постачання таких винищувачів, як Gripen і Eurofighter.
Про це сказав сказав повідомив міністр оборони Рустем Умєров в ефірі національного телемарафону. "У нас уже є від партнерів commitment щодо F-16, commitment дають щодо "міражів". Консультації йдуть щодо Gripen і Eurofighter. Тобто це дуже хороший список платформ, і ми обговорюємо, коли вони вже почнуть", - сказав міністр.
Умєров уточнив, що вже в недалекому майбутньому Україна отримає результати цих переговорів, про які можна буде розповісти.
Постачання винищувачів Україні
Влітку стало відомо, що Україна і Швеція ведуть переговори про надання винищувачів Saab JAS-39 Gripen. У разі успішної домовленості зі Швецією Україна могла б отримати перші винищувачі Saab JAS-39 Gripen до кінця поточного року, озвучив тоді прогноз військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
9 вересня Швеція оголосила про 17-й пакет допомоги Україні на суму 4,6 млрд шведських крон ($443 млн). За словами міністра оборони країни Пала Йонсона, новий пакет допомоги включатиме боєприпаси для бойових машин піхоти, а також закупівлі, що сприятимуть передачі винищувачів Gripen у майбутньому, хоча рішення про таку передачу ще не ухвалили.