В ОП зазначили, що Україна "рухається у цьому напрямку".

Україна та Швеція ведуть перемовини щодо надання Києву винищувачів Saab JAS-39 Gripen, повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Це тема, яку президент (Володимир Зеленський) постійно підіймає перед керівництвом Швеції. І так було ще до вступу Швеції в НАТО. Зі зрозумілих причин, тоді вони не були готові давати жодних обіцянок, оскільки фіналізували своє членство в Альянсі. Зараз країна в НАТО, і президент знову спілкується з прем’єр-міністром Швеції, а наше міністерство оборони — з відповідними органами Швеції. Ці винищувачі такі ж хороші, як і F-16, і ми рухаємося в цьому напрямку", - зазначив Жовква.

Винищувачі Gripen для України - що відомо

У вересні минулого року повідомлялося, що уряд Швеції розгляне можливість передачі літаків Gripen Україні. Потім стало відомо, що країна поставила ці плани на паузу через прохання партнерів - наразі всю увагу приділяють відправці американських винищувачів F-16.

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Днями міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом наголосив, що його країна готова надати Києву винищувачі Gripen у майбутньому і пояснив, що процес їхньої передачі був призупинений, оскільки "Україна дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів – і F-16, і Gripen – надто багато".

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