Українські ракети та безпілотники успішно проникають крізь російську систему протиповітряної оборони в окупованому Криму та вражають намічені цілі.

Українські війська проводять багатоденну кампанію з нанесення ударів по російських військових об'єктах в окупованому Криму і вже успішно вразили кілька цілей по всьому півострову. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, ISW з посиланням на російські джерела пише, що в ніч з 5 на 6 січня Україна завдала удару по адміністративній будівлі на російському аеродромі в окупованих Саках, Крим, чотирма крилатими ракетами Storm Shadow. Міністерство оборони Росії тоді заявило, що російські сили знищили п'ять українських безпілотників і чотири ракети над Чорним морем і Кримом в ніч з 5 на 6 січня і шість українських ракет "Нептун" над північно-західною частиною Чорного моря 6 січня.

Водночас командувач ВПС України генерал-лейтенант Микола Олещук опублікував супутникові знімки, на яких видно ціль успішного українського удару по аеродрому Саки, хоча ISW наразі не може ідентифікувати, що це була за ціль.

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Крім того, Головне управління військової розвідки (ГУР) України заявило про успішний удар 4 січня по російських радіолокаційних позиціях на аеродромі Саки та складу техніки поблизу Гришиного.

Українські сили також завдали ударів по радіолокаційній системі протиповітряної оборони та центру зв'язку в Євпаторії, відповідальному за координацію операцій російської ППО в окупованому Криму, складам боєприпасів поблизу Первомайського (82 км на північ від Сімферополя) та російському командному пункту під Севастополем, починаючи з 4 січня.

"Українські та російські повідомлення вказують на те, що українські ракети та безпілотники проникають крізь російську систему протиповітряної оборони в окупованому Криму та успішно вразили деякі намічені цілі".

Водночас відомий російський воєнкор, пов'язаний з Кремлем, заявив, що українські сили завдають ударів, спрямованих на послаблення російської системи ППО над окупованим Кримом.

Наразі ISW не оцінює мету нинішньої української кампанії з нанесення ударів по російським тиловим районам в окупованому Криму, однак нагадує, що влітку 2023 року українські війська провели ударну кампанію проти російської військової інфраструктури, штабів, логістичних маршрутів та об'єктів Чорноморського флоту (ЧФ), яка витіснила російські військово-морські операції із західної частини Чорного моря і мала на меті послабити здатність російських військових використовувати Крим як плацдарм і тил для оборонних операцій на півдні України.

Удари по Криму - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 4 січня на окупованому півострові лунали гучні вибухи, вдень Крим опинився під ударом ракет, а вже ввечері - під атакою безпілотних літальних апаратів. Окупанти стверджували, що відбивали наймасовішу атаку за останній час.

У Генштабі Збройних сил України заявили, що завдали успішного удару по командному пункту з'єднання військ РФ біля Севастополя. А партизани руху "Атеш" пишуть, що Сили оборони вдарили по російській частині в Євпаторії за їх наведенням.

Керівник об’єднаного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомляла, що внаслідок атаки 4 січня був уражений не лише один командний пункт, але й завдані серйозні пошкодження системі захисту, і це змушує противника серйозно переформатовувати цю систему.

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