Це вже не перше таке ушкодження, яке змушує противника серйозно переформатовувати систему свого захисту.

Внаслідок української атаки на військові об'єкти російських окупантів у Криму протягом 4 січня був уражений не лише один командний пункт, але й завдані серйозні пошкодження системі захисту. Про це заявила керівник об’єднаного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі Суспільне Спротив.

"Не тільки один командний пункт уражений, дійсно потужна бойова робота відбулась за минулу добу, в тому числі і нанесено серйозне пошкодження системи захисту на кримському півострові", — наголосила вона.

За словами Гуменюк, це вже не перше таке ушкодження, яке змушує противника серйозно переформатовувати систему свого захисту.

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"Зараз у них знову спостерігається та сама істерія з переміщенням, намагаються маневрувати і розташовувати як самі системи захисту, так і об'єкти, які вони захищають в інших місцях", — уточнила вона.

Гуменюк також зазначила, що нещодавно російські військові передислокували пускові майданчики для "шахедів". Якщо раніше вони використовували переважно мис Чауда, то декілька потужних попередніх атак ЗСУ фіксували пуски з-під Балаклави.

"Саме у тому напрямку і працювали Сили оборони, щоб не почувався ворог так безпечно на цих територіях і пам'ятав завжди, що Крим — це Україна і ми за неї боремось", — зауважила вона.

Крім того, Гуменюк додала, що вибухи поблизу Кримського мосту — це більше димова завіса, "намагання захистити цей зайвий конфігуративний обʼєкт".

"Але все ж таки, сама занепокоєність і побоювання за його долю небезпідставні — наша бойова робота триває, об'єктів там ще багато над якими нам варто попрацювати. І за кожним потужним результатом, якщо він буде гідний оголошення, ми будемо обов'язково сповіщати", — наголосила керівник об’єднаного прес-центру Сил оборони півдня.

Атака на Крим 4 січня

Вдень 4 січня в Криму було неспокійно. Окупаційна "влада" заявила про одну з найбільш масованих атак на півострів. Вибухи лунали в районі Севастополя.

Пізніше в Генеральному штабі ЗСУ заявили, що в окупованому Криму був уражений військовий об'єкт російських загарбників. Вдарили по командному пункту.

Увечері 4 січня в Криму вдруге за день лунали вибухи. Окупанти заявляли про загрозу атаки безпілотниками. Кримські телеграм-канали писали про звуки вибухів і роботу ППО в Сакському районі, Новоросійську, Новофедорівці, Євпаторії та Віліно. Крім того, повідомлялося про перекриття руху на Кримському мосту.

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