Понад 40% територій України заміновано.

У зв'язку з повномасштабним російським вторгненням Україна стала найбільш замінованою країною у світі.

Як повідомляє британський телеканал Sky News, на даний момент у зв'язку з бойовими діями більше 40% територій України заміновано.

"Це навіть незрівнянно, я б сказала, з Сирією або Афганістаном. Це дійсно масштабно", - заявила представник неурядової організації Mines Advisory Group (MAG) Катерина Темплтон, зазначивши при цьому, що в Україні можна виявити протитанкові і протипіхотні міни, міни-пастки, міни-розтяжки, касетні боєприпаси, велику кількість снарядів, що не розірвалися.

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За даними Mines Advisory Group, з 24 лютого 2022 року по 10 січня 2023-го в Україні від мін постраждали щонайменше 611 осіб. А з 2014 по 2020 рік було зафіксовано 1190 подібних інцидентів.

Війна в Україні та міни:

За словами президента Зеленського, станом на 8 грудня 2022 року в Україні так зване "мінне забруднення" охоплювало близько 170 тисяч квадратних кілометрів. Тобто більше чверті території країни.

Станом на 2 січня 2023 року в районах, які звільнені в ході контрнаступальних дій українських сил, роботи з розмінування були одніим з першочергових завдань місцевої військової адміністрації.

Особливу небезпеку становлять міни-пастки, які росіяни залишають в будівлях. Іноді мінування настільки щільне, що будівлі доводиться підривати замість розмінування.

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