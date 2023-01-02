Уряд затвердив перелік невідкладних заходів, які повинні пройти на всіх деокупованих територіях.

Кабінет Міністрів затвердив чіткий план дій органів влади щодо стабілізації ситуації та відновлення визволених територій і населених пунктів. Відповідний документ, датований 30 грудня 2022 року, з'явився на Урядовому порталі.

Так, уряд чітко визначив перелік першочергових заходів, які потрібно провести на звільнених територіях, відповідальний орган влади за конкретний захід, а також терміни виконання. Загалом розпорядження налічує 131 пункт невідкладних заходів.

Більшість цих пунктів передбачають невідкладний початок виконання (розмінування, поставки продуктів населенню і т.д.), але тривалі строки виконання. Наприклад, строки закінчення робіт з розмінування територій та пошуку колаборантів позначені як "постійно з дати закінчення тимчасової окупації".

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У той же час є пункти, що передбачають закінчення всіх робіт у стислі терміни. Наприклад, протягом першого тижня з моменту звільнення населеного пункту в ньому має бути знищена вся символіка окупантів.

Також, "невідкладно після розмінування" має відновитися обіг національної валюти, відновлена робота банків і "Укрпошти", банкоматів.

До числа невідкладних заходів Кабмін також відніс:

відновлення роботи органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій, територіальних органів виконавчої влади;

відновлення роботи правоохоронних органів;

забезпечення населення продуктами і предметами першої необхідності;

постачання ліків та надання медичної допомоги населенню;

відновлення функціонування української мови як державної;

налагодження системи виплати пенсій та інших соціальних платежів;

відновлення комунальної інфраструктури і т. д.

Відновлення деоккупированных територій

На звільнених від російської окупації територіях українській владі доводиться вирішувати одночасно кілька складних і часто взаємопов'язаних проблем.

Перша і в той же час одна з головних проблем – велика кількість мін-пасток, цілеспрямовано встановлених росіянами, і просто нерозірваних боєприпасів. Так, на півночі України досі залишається висока мінна небезпека, хоча ці території були звільнені ще в березні.

Також місцями великі проблеми виникають з відновленням комунальної сфери – в основному через руйнування і розграбування об'єктів інфраструктури. Так, у Херсоні подачу електрики, води та опалення відновлювали майже місяць після звільнення.

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