Завдяки вправності вибухотехніків під час операції ніхто не постраждав.

Російські окупанти під час втечі з Херсона залишили багато неприємних "подарунків" для ЗСУ та правоохоронців. Один з них — замінована будівля Головного управління поліції Херсонської області. Споруду довелося підірвати, адже іншого варіанту не залишалося.

Такою інформацією поділився голова Нацполіції Ігор Клименко на своїй офіційній сторінці на Facebook. Він опублікував ролик з руїнами будівлі, які залишилися після підриву.

"Російські окупанти замаскували вибухівку в приміщенні. Уникнути підриву було неможливо. Завдяки кмітливості і вправності наших вибухотехніків ніхто не постраждав. Це головне. А стіни відбудуємо", — написав Клименко.

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Голова Національної поліції також повідомив, що з моменту деокупації правобережної частини Херсонщини сапери правоохоронних органів обстежили 400 гектарів території в регіоні. Вони виявили понад 4 тисячі вибухонебезпечних предметів. За словами Клименка, громадянам ще рано повертатися додому у звільнені населені пункти.

Знахідки після окупантів у Херсоні

СБУ виявила списки колаборантів, включаючи "зобов'язання" про конфіденційну співпрацю з ФСБ і "протоколи обшуків" в будинках місцевих жителів. Документи залишили на території гаражного кооперативу під час втечі окупантів.

Служба безпеки України також знайшла катівню: "Рашисти в нелюдських умовах утримували там місцевих патріотів, які відмовлялися співпрацювати з ворогом. Херсонців допитували і жорстоко катували".

Під час відступу окупанти зруйнували комунікації в місті. Люди залишилися без доступу до електрики і води.

За словами президента Володимира Зеленського, на Херсонщині ворог замінував всі важливі об'єкти. Будівля Національної поліції в обласному центрі увійшла в це число.

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