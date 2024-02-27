Сікорський заявив, що Росія, можливо, зазнала понад 350 000 жертв, як убитих, так і поранених, але за диктатури людське життя коштує дешево.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що російське вторгнення в Україну - це не регіональна сварка, а це війна з глобальними наслідками.

За його словами, якщо залишити Київ без допомоги, президент РФ Володимир Путін зрозуміє, що йому може зійти з рук, що завгодно, сказано в матеріалі The Atlantic Council. Він розповів, що потрібно зробити три кроки для більш безпечного і стабільного миру:

Надати українцям боєприпаси, які їм терміново потрібні.

Інвестувати в безпеку, щоб створити настільки потужний стримуючий фактор, який затьмарить Путіна і його наближених.

Поглиблювати і розширювати альянси, щоб забезпечити тривалий мир з позиції сили.

Сікорський заявив, що Росія, можливо, зазнала понад 350 000 жертв, як убитих, так і поранених, але за диктатури людське життя коштує дешево.

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"Путін розгромив дисидентів, убив Олексія Навального, перевів економіку країни на військовий режим, збільшив виробництво артилерійських снарядів. І цілодобово Росія почала будувати більше заводів і експлуатувати існуючі заводи в три зміни. Під час моєї останньої поїздки до Києва в грудні українці розповідали, що окупанти були настільки краще оснащені, що випустили по вісім артилерійських пострілів на кожен, який українці змогли зібрати. Це не спосіб перемогти", - додав він.

За його словами, Україна є випробувальним полігоном, на якому Путін хоче зрозуміти, чи можливо розтрощити свободу і рішучість західного світу.

"Нам потрібно зробити ці кроки не для ескалації війни в Україні, а для того, щоб запобігти ще більший глобальному конфлікту, який зараз все ближче наближається до наших кордонів", – зазначив міністр.

Війна в Україні - думки

Прогнози президента Росії Володимира Путіна про те, що у США здадуть нерви і вони перестануть підтримувати Україну, підтверджуються. Таку думку висловив колишній керівник відділу ЦРУ по роботі з Росією Стів Холл.

Ветеран Збройних сил України та адвокат Масі Найєм вважає, що українці зараз знаходяться на межі втрати держави. Відповідаючи на питання, чи варто мобілізувати до лав армії тільки мотивованих чоловіків, він сказав, що варто "подорослішати" і зрозуміти, які загрози стоять перед Україною.

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