За словами Холла, Путін передбачив, що США припинять підтримувати Україну.

Прогнози президента Росії Володимира Путіна про те, що у США здадуть нерви і вони перестануть підтримувати Україну, підтверджуються. Як повідомляє Business Insider, таку думку висловив колишній керівник відділу ЦРУ по роботі з Росією Стів Холл.

"Це були дуже хороші кілька тижнів для Володимира Путіна. Я думаю, що ми можемо бачити це по його поведінці і по тому, що він зробив і сказав", - зазначив Холл

За його словами, Путін починає говорити скептикам зі свого найближчого оточення, що він має рацію у своїй стратегії щодо України.

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"Спочатку він, по суті, говорив: "Послухайте, в довгостроковій перспективі, якщо ми будемо триматися там, Захід і, зокрема, США втратять фокус. У них здадуть нерви. Вони перестануть підтримувати Україну так чи інакше, просто наберіться терпіння", - сказав Холл.

"Що ж, тепер, через два роки, він може сказати: "Дивіться, терпіння починає приносити плоди", - додав він, зазначивши, що Захід тепер має показати йому, що Путін помиляється.

Допомога для України

У США через розбіжності між республіканцями і демократами вже кілька місяців не можуть схвалити додаткову допомогу Україні. Сьогодні, 27 лютого, американський президент Джо Байден має провести зустріч з лідерами Конгресу та спікером Палати представників Майком Джонсоном. Заплановано обговорення важливості ухвалення двопартійного документа про нацбезпеку.

У Пентагоні вже заявили, що гроші на продовження навчання українських військових доведеться взяти з власних програм.

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