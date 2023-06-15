Україна готувалася до контрнаступу впродовж як мінімум півроку.

Військовий аналітик з Польщі Конрад Музика, який уважно стежить за ходом війни, повідомив, що лише 3 з 12 бригад брали участь у контрнаступ на південному сході України, передає Reuters.

Як повідомляється, контрнаступ України набуває форми, але головне випробування ще попереду, оскільки ЗСУ знаходяться на деякому віддаленні від головної лінії оборони Росії, а основна частина сил, підготовлених до наступу, все ще знаходиться в режимі очікування.

За даними агентства, Україна готувалася до контрнаступу протягом як мінімум шести місяців після того, як відбила Херсон, у вересні - частину Харківської області, а в квітні минулого року змусила російські війська відступити з-під Києва.

За словами аналітиків, для операції військові створили 12 бронетанкових бригад, дев'ять з них навчені і оснащені на Заході. Бригада зазвичай включає не менше 3500-4000 військовослужбовців.

Ситуація на фронті-останні дані

За даними Генштабу, контрнаступ ЗСУ зараз ведеться за двома напрямками: Бердянському та Бахмутському напрямках.

За останніми даними, втрати Росії в Україні з лютого минулого року наближаються до 218 тисяч. Лише за минулу добу українські військові ліквідували 580 окупантів.

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