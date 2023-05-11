Над Києвом Сили ППО останнім часом знищують 100% ракет.

Наразі Україна може збивати 90-100% російських ракет, тоді як у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ вдавалось перехоплювати тільки половину ворожих цілей.

Як повідомляє The Washington Post, у перший день повномасштабної війни агресор завдав удару по наземних системах ППО України, спочатку хвилею ракет, а потім десятками вильотів бомбардувальників за підтримки засобів радіоелектронної боротьби. Все це фактично засліпило українські радари.

Однак Україна отримала розвіддані від союзників та партнерів напередодні атаки, що дозволило захисникам перемістити мобільні підрозділи в безпечне місце, хоча окремі фіксовані позиції було знищено.

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Оскільки загарбники не змогли продовжити свої початкові обстріли, це дозволило Україні швидко перегрупуватися. Завдяки надходженню нових систем ППО західного виробництва в жовтні та листопаді, а також зростанню навичок українських батарей ЗСУ вдалось збільшити відсоток перехоплень з 50% до близько 80%.

Наразі ця цифра наближається до 90% При цьому над Києвом Сили ППО знищили 100% ракет, випущених по місту з 28 квітня.

Робота українських Сил ППО

Раніше в ОК "Південь" повідомляли, що Росія намагається виявити місця роботи української протиповітряної оборони й завдати по них удару ракетами.

Нещодавно командувач Повітряними силами Збройних сил України Микола Олещук підтвердив, що під час нічної атаки 4 травня українським військовим вперше вдалося збити ворожу ракету типу "Кинджал". За його словами, "Кинджал" збили за допомогою комплексу Patriot.

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