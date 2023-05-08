Країна-агресор використовує тактику, у якій за допомогою дронів-камікадзе й ракет Х-22 намагається розкрити місця розташування ППО України.

Росія намагається виявити місця роботи української протиповітряної оборони й завдати по них удару ракетами.

Про це заявила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, коментуючи нову тактику військ РФ, пише Радіо Свобода.

"Вони намагаються вивірити, де спрацює ППО, і цілком імовірно, маючи напоготові високоточні ракети, намагатися завдати удару ними по тих позиціях. Оскільки вичікуючи, коли ми почнемо реагувати на загрозу - "Шахеди" або такі ракети як Х-22 - надзвукові, силам ППО надзвичайно складно з ними впоратися. Але все ж таки ми говоримо про те, що вони можуть використовувати таку тактику", - сказала вона.

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За її словами, Росія має "певний ресурс" для подібних атак проти України.

"Певний ресурс у них є, виходячи з повідомлення ГУР. У них є й партія "Шахедів", які досить потужні для такого застосування. У них є й запас ракет, хоча по багатьох параментах він доведений до критичного мінімуму. Але є ще чим дошкуляти нам і, використовуючи їх, намагатися знищити наші системи захисту", - зазначила Гуменюк.

Війна в Україні - робота ППО

Як повідомляв УНІАН, раніше Наталія Гуменюк заявила, що російські окупанти шукають спосіб обходити українську систему протиповітряної оборони. За її словами, окупанти перейшли до розширення тактики терору мирних українців ще й на тлі снарядного голоду.

Нещодавно військові вперше показали кадри повітряного засобу, який РФ пустила по Україні під час тривоги для виявлення базування систем ППО. Збитий пристрій має дерев'яні "крила", фанерний хвіст і пару колесиків. Нутрощі цього "БПЛА" начинені наразі невідомою електронікою.

Тим часом, командувач Повітряними силами Збройних сил України Микола Олещук підвердив, що під час нічної атаки 4 травня українським військовим вперше вдалося збити ворожу ракету типу "Кинджал". За його словами, "Кинджал" збили за допомогою комплексу Patriot.

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