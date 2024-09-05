Україна застосовує польські танки Twardy у Курській операції

Після фізичної передачі того чи іншого озброєння в розпорядження українських військових це тепер більше не польська власність, кажуть дипломати Варшави.

Україна застосовує танки польського виробництва PT-91 Twardy, які були передані на початку 2023 року, під час операції на території Курської області РФ.

Як пише Defense Express, застосування таких танків у боях проти росіян безпосередньо на території РФ польська сторона не регулювала ніяк. Влада Польщі в цій історії керується наступним принципом – після фізичної передачі того чи іншого озброєння в розпорядження українських військових це тепер більше не польська власність, тому Україна вправі цим розпоряджатись так, як сама вважатиме за потрібне.

Про цей принцип польські дипломати заявили під час спілкування з журналістами румунського профільного видання Defense Romania. Очевидно, озвучення цього принципу, який стосується дій України на полі бою, має заодно певне значення для двосторонніх відносин Польщі та Румунії.

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При цьому не розкривається наприклад орієнтовна кількість танків PT-91 Twardy, які ЗСУ наразі можуть використовувати в Курській області. Йдеться скоріше про політичний інцидент, аніж про фактор, що може чинити масштабний вплив на перебіг подій на полі бою.

Також складно встановити, чи PT-91 Twardy використовуються одразу з перших днів боїв на Курщині, чи ці танки були введені у дію на цьому напрямку дещо пізніше.

Румунські журналісти оперують даними про те, що Україна могла отримати від Польщі кілька десятків танків PT-91 Twardy, і також 250 танків Т-72М1.

Польські танки в Україні

Уперше польські танки PT-91 Twardy були поставлені в Україну в липні минулого року. Постачання підтвердив глава Офісу президента Андрій Єрмак. Кількість переданих тоді машин не повідомляли.

У січні 2023 року польська влада повідомила, що поставить Україні ще 60 танків цієї моделі. З урахуванням попередніх поставок польських Т-72 немодернізованих версій Польща виявилася найбільшим постачальником танків для ЗСУ.

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