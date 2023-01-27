Ці танки Україна отримає на додачу до раніше анонсованимх 14 танків Leopard 2.

Польща відправить в Україну ще 60 бойових танків Twardy. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Польща відправить в Україну 60 танків PT-91 Twardy, разом із раніше анонсованими 14 танками Leopard 2", - повідомив Єрмак.

Він подякував союзникам за це рішення. "Розчавимо ворога", - йдеться у повідомленні.

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Танки для України

Як повідомляв УНІАН, у липні 2022 року Польща вже передавала Україні бойові танки Twardy.

Також стало відомо, що Канада надасть танки та інструкторів для навчання ЗСУ. Зокрема, Україна отримає від Канади чотири основні бойові танки Leopard 2 і інструкторів Збройних Сил Канади.

Нагадаємо, що 25 січня уряд Німеччини офіційно погодив передачу Україні 14 танків Leopard 2 та дозволив іншим країнам їх реекспорт.

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