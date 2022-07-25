В Офісі президента дякують польським друзям за цю військову допомогу.

Польща передала Україні бойові танки Twardy.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.

"PT-91 Twardy від Польщі - вже в Україні. Дякуємо нашим друзям", - написав керівник ОП.

Кількість поставлених танків PT-91 Twardy не уточнюється.

PT-91 Twardy - це основний бойовий танк армії Польщі. Він не створювався з нуля, він розроблявся в 90-х роках, це - модернізація радянських танків Т-72 із заміною систем ремоторизації і посиленням бронювання.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Польща передала Україні понад 200 танків Т-72. Сама Польща вже замовила танки К2 у Південної Кореї. Також у квітні Польща підписала контракт на постачання 250 американських танків Abrams для Війська Польського.

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