Росія мала потужний вплив на Ізраїль, Німеччину, на багато країн ЄС, її канали з дезінформацією працювали навіть в США.

Україна змогла "переграти" Росію в інформаційному просторі.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання університетської спільноти Ірландії.

Він погодився, що соціальні мережі це є "поле бою і поле можливостей". За його словами, Росія це використовувала, дезінформуючи багато країн Африки, Азії, мала потужний вплив на Ізраїль, Німеччину, на багато країн ЄС, а їх канали з дезінформацією працювали навіть в США.

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Зеленський зазначив, що правді завжди важко боротися з брехнею. За його словами, на цьому полі бою Україна також була потужною.

Президент наголосив, що на початку повномасштабної війни, в Україні розуміли, що потрібно пробитися крізь цю інформаційну брехню, тоді зможемо об’єднати весь світ. За його словами, Україна дуже непогано пройшла цей шлях, і він ще не закінчений. "Нас стало чути. Інформація в наших руках почала бути зброєю потужною", – наголосив Зеленський. За його словами, в Росії на полі бою було більше зброї на початку, але "в інформаційному просторі ми змогли їх переграти".

Війна в Україні та російська пропаганда

Російська пропаганда почала активніше зомбувати росіян від початку повномаштабного вторгненням РФ в Україну. Протягом перших місяців повномасштабної війни російська пропаганда пояснювала вторгнення в Україну термінами "демілітаризація" та "денацифікація". Однак останній не прижився, оскільки росіяни його не розуміли.

Брехню пропагандистів курує Кремль. Нещодавно російським пропагандистам видали нові методички з метою мінімізації негативних настроїв серед мобілізованих. ЗСУ рекомендують називати "бойовиками" та "збройними формуваннями", а мобілізованих заборонено називати "мобіками".

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