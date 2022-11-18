Зеленський каже, що спокійна людина, але не щодня.

Це російському диктатору Володимиру Путіну треба думати, як справлятися з тиском, бо вже роки не ті.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у зверненні до університетської спільноти Ірландії, відповідаючи на запитання студентів, як він долає психологічний тиск в умовах війни.

"Абсолютно нормально. Для мене це не тиск. Я спокійна людина достатньо. Ну, не щодня. Моє оточення, команда знає - бувають різні моменти, скажу вам відверто. Але виклики для нашої держави і для нашого народу... ми пережили багато різних викликів і їм вже не десятки, а сотні років... І ми боремося за незалежність, тому нехай думає Російська Федерація та їх лідер, як йому справлятись з психологічним тиском і просто з тиском, бо вже роки не ті" - сказав він.

Хвороби Путіна 2022 - найцікавіші новини

На початку листопада британське видання The Sun, посилаючись на відомості джерела, близького до Кремля, писало, що у президента Росії є рання стадія хвороби Паркінсона та рак підшлункової залози.

За відомостями західних журналістів, в оточенні Путіна ходять чутки, що у нього також є рак передміхурової залози.

У травні поточного року керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав, що російський лідер серйозно хворий на рак.

Потім з'явилася інформація, що у Путіна не рухається права рука.

Варто зазначити, що Путін в Росії знаходиться при владі з 31 грудня 1999 року. 7 жовтня 2022-го очільнику РФ виповнилося 70 років.

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