До мобілізованих радять ставитися з повагою, а ухилянтів - висміювати.

Російським пропагандистам видали нові методички з метою мінімізації негативних настроїв серед мобілізованих.

Як зазначає Головне управління розвідки МО України, так званим журналістам та воєнкорам роздають нові вказівки у зв'язку із високим рівнем невдоволення населення.

Серед основних вказівок:

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поважніше ставитися до мобілізованих і не вживати терміну "мобіки";

ЗСУ рекомендують називати "бойовиками" та "збройними формуваннями", ні в якому разі не вживати абревіатуру "ВСУ";

військове керівництво України просять приписувати "західним кураторам Києва";

вибухи та партизанські диверсії в РФ та на окупованих територіях просять більше не називати "хлопками";

тих, хто виїхав з РФ після оголошення мобілізації, рекомендують висміювати, називаючи "убєжантами" і "пєрєждунами".

"Поява нових методичок свідчить про те, що проблема у російському суспільстві є, а невдоволення зростає. Керівництво РФ, у свою чергу, традиційно намагається використовувати пропаганду для маніпуляцій над населенням, замість того, щоб вирішити цю проблему", - зазначає розвідка.

"Мобіки" в Україні: як ЗСУ знищують "гарматне м'ясо" РФ

Росія активно кидає "мобіків" у бій, зокрема на важких напрямках. Втім, росіяни не вміють воювати та гинуть сотнями. Нещодавно у Сватівському районі Луганської області українські військові ліквідували батальйон мобілізованих росіян із Воронезької області. Повідомляється про сотні знищених окупантів.

Тим часом у Росії регулярно ховають мобілізоване "м'ясо". Не обходиться й без курйозів. Нещодавно ліквідованого в Україні окупанта з Орська (РФ) поховали на тлі прапора за мотивами "Правого сектора".

До речі, українські воїни ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова, який практивно на всіх фото у соцмережах "світився" вічно п'яним.

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