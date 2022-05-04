Крім цього, людям було складно навіть вимовити це слово.

Кремль більше не вживатиме термін "денацифікація", яким пояснює аудиторії Путіна неспровокований напад на Україну і вбивство цивільних.

Про це повідомляє видання Проект.

Приблизно через тиждень після початку війни Кремль попросив своїх соціологів провести закриті телефонні соцопитування, в тому числі з питанням про ставлення росіян до основних тез пропаганди.

Чотири співрозмовники Проекту – високопоставлений медіаменеджер і близькі до Кремля соціолог і політтехнологи – стверджують, що респонденти не змогли чітко пояснити, що означає "денацифікація".

Крім цього, людям було складно навіть вимовити це слово, говорить один зі співрозмовників.

Близьке до Кремля джерело поскаржилося, що після цього в оточенні російського президента "почалась плутанина": "Щотижня шукали нові слова, але нічого вдалого підібрати не вдалося".

У підсумку в ефірі пропагандистів різко скоротилося використання "денацифікації", але зовсім відмовитися від нього було неможливо, оскільки не можна просто забути озвучену президентом мету.

Це добре видно по ефірах програми "Вести недели" Дмитра Кисельова, зазначають журналісти. У першому після війни випуску він не менш ніж сім хвилин роз'яснював сенс "денацифікації". Але вже у квітневих випусках Кисельов або не використовував термін взагалі, або робив це тільки раз за весь випуск.

Як повідомляв УНІАН, у Кремлі стурбовані тим, що все більше російських знаменитостей – музиканти, актори, режисери та стендапери – відкрито виступають проти війни в Україні.

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