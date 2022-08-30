Секретар РНБО зазначив, що консолідація навколо українського Національного спротиву зростає, а підтримка війни серед росіян падає.

У цій війні українці виборюють життя і майбутнє, а росіяни воюють за вживаний унітаз та порцію для випивки у вигляді "Бояришника".

Про це написав Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у Facebook.

Він назвав п’ять основних відмінностей між Україною і Росією у сьогоднішній війні за незалежність. За його словами, найперше те, що консолідація навколо українського Національного спротиву зростає, а підтримка війни серед росіян падає.

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"Сили оборони України інтенсивно беруть на озброєння сучасну західну техніку, а армія Росії знімає зі зберігання стару радянську. Мобілізаційний потенціал України постійно посилюється, а Росії – вичерпується. Загальна мобілізація для Кремля – шлях до внутрішньої дестабілізації", - написав Данілов.

Він наголосив, що українська армія невпинно нарощує якість, а росія поступово втрачає перевагу в кількості. "Українці виборюють життя і майбутнє, росіяни воюють за унітаз б/в і порцію "Боярышника", - зазначив Секретар РНБО.

Як писав УНІАН, Данілов повідомляв, що влада України знала, що Росія нападе, ще в листопаді 2021 року.

Водночас початку вторгнення російських військ очікували 22 лютого, а не 24 лютого.

Раніше в Офісі президента пояснили, чому українцям не розповіли про неминучість повномасштабного вторгнення РФ.

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