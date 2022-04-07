Радник голови ОП зауважив, що такий сценарій чекали у Кремлі, але українська влада діяла злагоджено.

В Офісі президента пояснили, чому українцям не розповіли про неминучість повномасштабного вторгнення РФ, хоча знали про плани Кремля щонайменше за місяць до початку війни. За словами радника голови ОП Олексія Арестовича, це зробили для уникнення "всеосяжного хаосу".

Про це Арестович заявив в інтерв'ю ISLND TV.

За його словами, Україна отримала достовірні підтвердження того, що Росія готує вторгнення, на початку грудня. Водночас конкретної дати ніхто не називав.

Тоді ж Україна почала підготовку до оборони: мобілізувався резерв, проводилися навчання, велася робота з владою на місцях.

Водночас влада вирішила не говорити українцям, що війна неминуча, оскільки ця звістка спровокувала б масовий виїзд громадян з країни. Арестович зауважив, що від 8 до 12 мільйонів біженців просто заблокували б автомобілями дороги, не давши можливостей українській армії вийти до ліній оборони. Це сприяло б агресору і його планам "бліцкригу".

"Це дуже бажана ситуація для військового керівництва Росії. В такому випадку ми, напевно, одразу програли цю війну і лівобережжя все. Жодним чином ми б не впоралися з цією ситуацією і єдиний вихід був би просто танками давити наших же громадян, розстрілювати, щоб пройти через мости. І тепер питання: яке рішення потрібно було прийняти? Або замовчати або залишити паралізовану країну і напевно здати лівобережжя", - зауважив Арестович.

Радник голови ОП додав, що влада опинилася перед важким вибором, адже обирати потрібно було між поганим і дуже поганим варіантами розвитку подій.

Гарних варіантів не було. За всіма сценаріями, які розглядало керівництво країни, війну наша держава "не витягнула б", якби українцям одразу розповіли правду про вторгнення Росії.

Як повідомляв УНІАН, раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прогнозував, що активна фаза війни РФ проти України закінчиться в середині квітня.

Вас також можуть зацікавити новини: