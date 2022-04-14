За його словами, єдине, чого влада не очікувала - це те, що у вторгненні буде задіяна територія Білорусі.

Українська влада знала про підготовку повномасштабної війни Росії проти України, але очікувала на початок вторгнення російських військ 22 лютого, а не 24 лютого.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в інтерв’ю "ВВС Україна".

"Ми були свідомі того, що буде відбуватися на території нашої країни. Більше того, дата нападу була не 24 лютого, а 22-го. Вони 22 лютого мали напасти на нашу країну в тому форматі, який є зараз. Єдине, чого ми не очікували, - це те, що буде задіяна територія Білорусі. Дискусії були про це, але у підсумку ми вважали, що це буде по-іншому", - розповів Данілов.

Він зазначив, що абсолютно некоректно звинувачувати владу, в тому, що вона не готувалася. "Ми не могли вийти і публічно сказати населенню: "Друзі, 22 лютого починається війна". Це неприпустимі речі з точки зору державного управління. Але ми готувалися", - пояснив він.

"Я можу сказати, коли 24 лютого о 5 ранку, хоча насправді вторгнення почалося о 3:40, саме тоді на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків - то коли десь з 5:00 до 5:30 зібралися члени РНБО, у нас вже були заздалегідь заготовлені усі нормативно-правові документи, які ми мали прийняти. І хто каже, що ми не готувалися, той просто не розуміє, в який спосіб все це відбувається", - зазначив секретар РНБО.

Данілов додав, що доказом підготовки української влади до російського вторгнення є те, що вже 50 діб Україна успішно відбиває напад російських військ.

За даними РНБО, 22 лютого ввечері українські розвідники мали докази, що росіянам видали накази про наступ, але потім російське командування змінило дату на 24 лютого.

За його словами, розвідувальні агентства західних країн прогнозували, що Україна щонайбільше протримається під ударами російських військ 21 добу.

Данілов зазначив, що розвідки США, Великобританії та інших країн враховували лише кількість танків, гармат тощо й намагалися зважити паритет між українськими та російськими військами. Проте, на думку Данілова, західні розвідки не врахували бажання українського народу боронити свої землю та свободу.

Секретар РНБО пояснив, що 1 січня набув чинності закон "Про національний супротив", яким створювали батальйони територіальної оборони. Українська влада заздалегідь підготувала плани з організованої видачі вогнепальної зброї теробороні на місцях. Усе це, за його словами, свідчить про підготовку українською владою до повномасштабної війни з РФ.

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