На фронті взаємодіють артилерія та FPV-дрони, повідомили західні журналісти.

Триває війна в Україні, і на фронті українські воїни в умовах нестачі боєприпасів використовують нову тактику - б'ють з артилерії, а потім знищують залишки сил супротивника за допомогою FPV-дронів.

Такі безпілотники не можуть стати прямою заміною снарядів, але здатні доповнити традиційну артилерію і пом'якшити постійну нестачу боєприпасів, що скорочується, але відчувається у захисників української держави, пише Forbes.

"Одна з українських тактик, яку ми спостерігаємо, полягає в тому, що влучний артилерійський вогонь вразить численну російську штурмову групу і розсіє її війська й техніку. Дезорганізовані вцілілі, що ховаються за межами захисту своїх радіоглушників і засобів ППО, стають легкою мішенню для FPV, які атакують окремих солдатів і техніку", - йдеться у матеріалі.

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Видання зазначило, що якщо раніше батарея українців могла вистрілити 10 снарядами, щоб вразити російську штурмову групу, то тепер вона може використати лише п'ять снарядів і координувати свої дії з операторами FPV-дронів, щоб ліквідувати супротивників.

Журналісти додали, що наприкінці 2023 року в українській армії поглибився "снарядний голод", і мережа із сотень невеликих майстерень по всій території нашої країни почала виробляти більше бойових дронів. За відомостями видання, зараз вони можуть робити понад 50 тисяч безпілотників, "що, мабуть, значно перевищує власне виробництво ефективних дронів у Росії".

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В Україні виник "снарядний голод" через те, що в американському Конгресі застопорилася чергова військова допомога. У середині березня координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі говорив, що Києву терміново потрібна американська допомога, оскільки у захисників України на Донбасі закінчуються боєприпаси, і тому вони відступають.

Раніше стало відомо, що чеська сторона за межами Євросоюзу таємно шукала снаряди для української армії. Чехія знайшла 300 тисяч боєприпасів калібру 122 мм і 500 тис. 155 мм снарядів.

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