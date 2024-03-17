Російські загарбники продовжують намагатися просунутися на захід, зазначили у Білому домі.

Триває повномасштабна війна в Україні проти РФ, і українським воїнам необхідно терміново надати нову допомогу з боку США, оскільки на Донбасі у них закінчуються боєприпаси.

Передача озброєння Києву не ставить під загрозу національну безпеку Штатів, розповів координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій (консультативний орган при президенті Джо Байдені) Джон Кірбі під час інтерв'ю ABC News.

За його словами, адміністрація президента проводить діалог зі спікером нижньої палати Конгресу (Палата представників) Майком Джонсоном і його соратниками для того, щоб схвалення виділення допомоги Україні прискорили.

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"У них (захисників України, - Ред.) на Донбасі закінчуються боєприпаси, і тепер вони відступають на другу і третю лінії оборони, оскільки росіяни продовжують намагатися просунутися на захід...", - заявив координатор. Кірбі підкреслив, що українцям потрібна підтримка.

Важливі новини - війна проти росіян у центрі уваги

На тлі наближення виборів президента у США загострилася боротьба між демократами та республіканцями. Демократ Джо Байден активно підтримує виділення мільярдної допомоги Україні, а його опонент-республіканець Дональд Трамп і його соратники виступають проти. Документ, у якому йдеться про виділення коштів на допомогу Україні, "застряг" у Конгресі.

За відомостями західних ЗМІ, Палата представників може надіслати свій законопроект щодо надання допомоги нашій країні. Журналісти дізналися, що Майк Джонсон пропонує перетворити допомогу на позику чи ленд-ліз.

Раніше стало відомо, що на тлі "снарядного голоду" головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вирішив вивести війська з міста Авдіївка (Донецька область), щоб зберегти життя наших бійців.

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