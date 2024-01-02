Під час сьогоднішньої атаки ворог використовував озброєння різного типу та базування.

Під час масованої ракетного удару по Україні 2 січня Росія може застосувати крилаті ракети морського базування "Калібр", повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Залишається напруженою ситуація зараз. Атаки продовжують здійснюватися ворогом. Є ймовірність також і пуску "Калібрів". Це ймовірність. Радіолокаційно наші Сили оборони спостерігають", - сказав він.

Ігнат зазначив, що під час сьогоднішньої атаки ворог використовує різні типи озброєння і літаків, з яких запускають ракети.

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Уранці 2 січня російські окупанти завдали ракетного удару по території України. Ворог підняв у повітря 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Тривога була оголошена по всій території України.

Російські окупанти запустили по Києву багато ракет, зокрема так званих "Кинджалів".

Як повідомляє КМВА, сили ППО успішно відпрацювали, у низці районів зафіксовано падіння решток у Святошинському районі. У Подільському районі вони пошкодили газову трубу, а в Печерському - впали на дах двох багатоповерхівок. В Оболонському районі уламки впали на нежитлову забудову, а в Голосіївському - на відкритій території.

Крім того, окупанти завдали декілька ракетних ударів по Харкову, є постраждалі. Окупанти завдали як мінімум 4 удари по Харкову, зокрема, по центральній частині міста, внаслідок чого є пошкодження багатоквартирних житлових будинків, автомобілів. Виникли пожежі, екстрені служби працюють на місцях. Пізніше повідомлялося про збільшення кількості постраждалих до 20 та одну загиблу людину.

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