Окупанти можуть вводити в оману українців та здійснювати психологічний тиск.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими закликали українців не користуватись російськими чат-ботами для пошуку полонених родичів.

Як пояснили у відомстві, представники країни-окупанта можуть використати листування з родинами для психологічного тиску на полонених українців.

"Не забувайте, що ви спілкуватиметеся з особами, які обов’язково намагатимуться використати ваш біль. Можуть шантажувати. Крім того, вони можуть використовувати листування для психологічного тиску. Показувати повідомлення полоненому і казати: "Бачиш, ми листуємося з твоєю дружиною, а Україна не хоче тебе забирати". Усе це маніпуляції. Ми готові забрати всіх", - наголосили у штабі.

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Крім того, окупанти можуть вводити в оману українців перед обміном - зокрема, під час переклички називати прізвища людей, яких немає у місці утримання.

"Координаційний штаб не завжди може повідомити рідним місця утримання полонених, навіть якщо володіє певною інформацією. Вона потребує ретельної перевірки. Адже ворог намагається ввести в оману наших людей перед обміном. Наприклад, під час переклички навмисне називати прізвища людей, яких немає в цьому місці утримання. Захисники в різних камерах не можуть цього перевірити", - йдеться в повідомленні.

Повернення полонених українців

За даними Мінреінтеграції, упродовж 2022 року із російського полону Україні вдалося повернути майже 1,6 тис. людей.

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що Україна неодноразово пропонувала агресору обмін за принципом "всіх на всіх", однак там відмовляються

За останніми даними, в полоні у Росії залишаються 800 поранених та важкопоранених захисників України, яких мали повернути без будь-яких умов.

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