Український омбудсмен заявив, що Росія не приймає ці пропозиції.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, чому не можливо здійнити обмін військовополоненими з РФ за принципом "всіх на всіх".

"Тема обміну всіх українських полонених на всіх російських постійно обговорюється з російською стороною. Щоденно ми намагаємося знайти аргументи та варіанти, однак на жоден РФ не погоджується. Якби такий обмін залежав лише від української сторони, ми його давно зробили б. Однією з ініціатив була пропозиція провести обмін всіх на всіх однієї категорії. Наприклад, жінок чи поранених. Адже за Женевськими конвенціями, є визначений пріоритет - спочатку повертаються військовополонені жінки, потім поранені", - написав він у Facebook.

Український омбудсмен розповів, що Росія не приймає й ці пропозиції.

Відео дня

"Проте допоки тисячі українців, як військових, так і цивільних, залишаються у ворожому полоні, Україна не полишатиме спроб та пошуку рішень задля їхнього звільнення", - додав він.

Обмін військовополоненими - деталі

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія затягує процес реалізації раніше досягнутих домовленостей щодо повернення цивільних заручників та репатріації важкопоранених і тяжкохворих військовополонених.

7 березня відбувся черговий обмін полоненими. Україні вдалося повернути додому 130 захисників і захисниць.

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності визволення усіх захоплених окупантами українців.

Нещодавно Кабмін удосконалив процедуру видачі довідок про перебування українських військовослужбовців у полоні.