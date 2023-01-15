Україна прагне запустити процес репатріації поранених українських захисників.

Країна-агресор утримує 800 поранених та важкопоранених українських захисників. Відповідно до Женевських конвенцій, їх мали передати Україні без будь-яких умов.

Список цих осіб було передано російській стороні під час зустрічі омбудсменів в Анкарі, повідомив уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю "Укрінформ".

"Ми намагаємося зараз довести російській стороні, що по поранених треба дотримуватися Женевської конвенції, яку ратифікували і Україна, і росія, і щоб Туреччина включилася до цього процесу. При чому російська сторона погоджується, що ми повинні діяти виключно на підставі Женевської конвенції. Відкриваємо цей документ і читаємо статтю 110, де вказано, що важкопоранені віддаються іншій стороні без жодних умов і проводиться не обмін пораненими, а репатріація. У списку поранених українських військових, переданому росії для цієї репатріації, налічується 800 імен. Також там вказано, що госпіталізація може відбуватися в нейтральну країну, яку погодили країна, що тримає в полоні, та держава, до якої військовослужбовці належать. Ми пояснили це російській стороні. Не скажу, що вони вже погодилися й починають виконувати, але визнали, що це дійсно є в Женевській конвенції. Ми разом це перевірили прямо у ході спілкування", – сказав він.

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Нейтральною країною, куди можуть бути ушпиталені поранені українські захисники, можу виступити Туреччина.

"Туреччина також підтвердила, що готова забирати наших поранених, лікувати та повертати додому. Мають відбутися ще телефонні розмови Ердогана з Президентом Зеленським та Володимиром Путіним", – зазначив український омбудсмен.

Він також зауважив, що процесом репатріації може займатися вже наявний Координаційний штаб, що опікується проведенням обмінів полоненими з РФ.

"Завдяки зусиллям Президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака і всіх, хто працює в координаційному штабі, ми вже вийшли на системну роботу, коли проводяться обміни військовополоненими на підставі Женевської конвенції. Обміни зараз відбуваються щотижня, і цей канал працює. Хочемо підсилити цей напрям і щоб запрацювало щось нове, зокрема, репатріація. По цивільних, очевидно, це буде інший трек. Але, думаю, немає сенсу під нього строювати окремий координаційний центр", – зазначив він.

Обмін полоненими з РФ

Торік під час обмінів полоненими з РФ Україні вдалося повернути додому майже 1600 осіб. Передусім Росія повертає військових (1464 особи за минулий рік), значно важче відбувається обмін цивільних (132 особи повернуто торік).

В неділю, 8 січня, відбувся перший обмін полоненими між Україною і Росією цього року. Україна повернула додому 50 захисників. 14 січня мав відбутися черговий обмін полоненими, та, як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, Росія скасувала його в останню мить. В українській розвідці, коментуючи зірваний обмін, акцентували, що ми маємо справу з "активізацією рашистів у сфері ІПСО для дестабілізації ситуації в країні, в тому числі й зараз у напрямку українських військовополонених".

В російському полоні залишаються тисячі військових і десятки тисяч цивільних. В кінці грудні уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька повідомила, що у російському полоні перебувають близько 3,4 тисяч захисників України. За інформацією представниці Асоціації родин захисників "Азовсталі" Галини Клемпоуз, близько двох тисяч оборонців "Азовсталі" досі в полоні.

Крім цього, українська влада має звернення близько 20 тисяч сімей цивільних осіб, до зникнення яких причетна РФ.

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