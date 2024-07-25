За його словами, українцями доведеться постійно захищатися.

Командувач Нацгвардії, бригадний генерал Олександр Півненко вважає, що Україні доведеться постійно воювати як Ізраїлю, а тому потрібно будувати армію.

"Ворог намагається проводити активні дії по всій лінії фронту, тому ми повинні мати зосереджені сили, залучаємо наші спецпідрозділи. Довжелезна лінія фронту, активність штурмів, авіаційні удари, але працюємо. І будемо нарощувати наші спроможності, розвиватися, готуватися, вчити командирів. Буде краще", - розповів він в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, це стане можливим, коли інтенсивність бойових дій трохи знизиться.

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"Ми швидше за все будуватимемо армію і будемо готуватись за зразком, як в Ізраїлі, але з урахуванням своїх національних інтересів, досвіду, зі своїм баченням. Якщо ми хочемо жити як держава і вижити як нація, нам постійно доведеться захищатися", - наголосив командувач.

Півненко нагадав, що Нацгвардію було створено не для боїв на фронті, а для охорони критичної інфраструктури, патрулів та блокпостів. Однак також у них у складі є великий військовий компонент.

"Зараз усі складові сил оборони виконують головне завдання – це відсіч збройної агресії. І надалі участь у стабілізаційних заходах на деокупованих територіях – це також завдання для підрозділів Національної гвардії. Але якщо ми можемо створити бригади, які за своєю якістю і кількістю не поступаються механізованим бригадам ЗСУ, то маємо робити все для перемоги над ворогом уже зараз", - додав військовий.

Він також розповів, як відбувається набір до їхніх підрозділів. Зокрема, існує сайт Нацгвардії для рекрутингу, використовується постійна реклама. Крім того, у цьому напрямку працюють самі бригади, а в межах мобілізації певний відсоток людей надає і Генштаб.

"Зараз загалом у чотири рази збільшилася кількість людей, які йдуть у наші підрозділи. Збільшилась кількість тих, хто приходить по мобілізації, а також тих, які доєдналися через наш рекрутинг. Зараз і ресурси та ІПСО ворога працюють: мовляв, кидають непідготовлених на фронт тощо. Наші командири розуміють, що підготовка – це найважливіше. Ну, відправили непідготовленого бійця, а він, не дай Боже, загинув або втратив позицію. Потім треба йти підготовленому, щоб ту позицію повернути. Це набагато важче, ніж утримувати. Тому краще не втрачати. І у нас завдяки досвіду командирів і якісній підготовці були наступальні дії майже без втрат: всього один 300-й, а відбивали по 8-9 позицій", - розповідає командувач.

Півненко додав, що пізніше очікуються ротації, але зараз всі на фронті. Є також завдання з посилення кордонів, на прифронтових та деокупованих територіях. Як поділився військовий, він може планувати ротацію, але наразі йдеться не про зміни у складі бригад, а дії на рівні батальйонів та ротних груп.

Війна в Україні - останні новини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нова військова допомога, яку ще отримуватиме наша країна, дозволить укомплектувати резерви та провести ротацію підрозділів на фронті.

Доброволець Дмитро Курилович із позивним "Дронго" заявив, що доцільніше було б запровадити демобілізацію для військових, а не просто ротацію.

"Я б дав би людині рік-два відпочити після війни, щоб вона вільно могла покинути територію України, відпочити, приїхати і далі виконувати свій обов’язок, бо виїхати на ротацію... Ти приїздиш сюди, начебто три місяці ротація, поки здасиш повністю майно, пройде тиждень-два, а то і більше, залежно від людини. Тобто, якщо це командир роти, на ньому стільки майна, що він буде місяць його здавати, а ще багато ж інших речей", - сказав військовий.

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