В Чорному морі всього сім ворожих кораблів, в Азовському - один.

Україні крилатими ракетами загрожують два ракетоносіїв. В Чорному морі вдвічі побільшало "Калібрів".

Як повідомляє оперативне командування "Південь", наразі противник переформатував угруповання. Зокрема, частина корабельного складу заведена в пункти базування, в той час як на бойове чергування в Чорному морі виведено два надводних ракетоносії.

Загальний залп "Калібрів" може сягати 16 одиниць. В Чорному морі всього - сім ворожих кораблів, в Азовському - один.

"Рівень ракетної загрози знов підвищено", - заявляють у командуванні.

Удари РФ по Україні - головне

У ніч на 14 червня російські військові завдали ракетного удару по Одесі чотирма "Калібрами". Удар було завдано з корабля, який перебував в Чорному морі.

В місті загинули троє людей - робітників складу цивільної торгівельної мережі, в який влучила ракета. Ще 13 людей в місті отримали поранення, із яких шестеро - на проспекті Шевченка, де через потужну вибухову хвилю сталися значні руйнування бізнес-центру, учбового закладу, житлових будинків, кафе тощо.

Протягом минулої доби ворог завдав чергового ракетного удару по Київщині - задіяв 6 аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" та 6 крилатих ракет "Калібр". Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України усі 12 ракет було знищено.

Крім того, протягом доби противник завдав 33 авіаційних удари та здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На превеликий жаль, окрім руйнування інфраструктури, постраждали мирні люди.

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