Зруйновано бізнес-центр, склади, житлові будинки, триває розбір завалів.

Внаслідок ракетного удару ворога по Одесі багато руйнувань, є загиблі та поранені.

Як повідомили в оперативному командування "Південь", вночі російські військові спрямували на Одесу чотири ракети "Калібри". Удар завдано з корабля, який перебував в Чорному морі.

Внаслідок повітряного бою вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. За попередніми даними, там шість людей отримали поранення.

Крім того, влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1 тис. кв. м та пожежу на площі 400 кв. м.

"Троє співробітників складу загинули, сім отримали поранення", - заявили у "Півдні".

Наразі триває розбір завалів. Під ними можуть бути люди.

Як уточнили у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, поруч зі зруйнованим бізнес-центром сталося загорання автомобіля на парковці.

За даними Одеської районної військової адміністрації, за попередньою інформацією, Силами протиповітряної оборони, збито 2 ракети. "У зв'язку з роботою слідчих груп на об'єктах влучання, в Одесі тимчасово перекрито частину руху транспорту по проспекту Шевченка - від проспекту Гагаріна до вулиці Пироговської", - розповіли у РВА.

Удар по Одесі 14 червня - головне

У ніч на середу, 14 червня, у Одесі пролунали гучні вибухи. Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", окупанти завдали по Одесі удар "Калібрами" з акваторії Чорного моря.

Напередодні наші військові фіксували у Чорному морі два російські ракетоносії, споряджені 16 "Калібрами". Вночі до кораблів РФ доєднався підводний човен з "Калібрами". У Азовському морі на чергуванні перебував один корабель, без ракетоносіїв.

Тоді сумарний залп "Калібрів" збільшився до 20 одиниць.

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