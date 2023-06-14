Постраждало середмістя, ракетний удар прийшовся у цивільний логістичний об’єкт.

Ударами по Одесі Росія намагається руйнувати логістику. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу у медіа-центрі Україна-Одеса повідомила керівниця об’єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталья Гуменюк.

За її словами, наразі триває робота з ліквідації наслідків ворожого удару ракетами "Калібр", якого було завдано з надводного ракетоносія, який перебуває в акваторії Чорного моря.

"Внаслідок повітряного бою дуже потужною вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівку, бізнес-центр, крамниці навколо, об’єкти харчування тощо. Багато вибитого скла…Тут поранення отримали шестеро людей", - сказала вона.

Крім того, в іншому місці ракета влучила у склади торговельної мережі, яка займається товарами народного вжитку та не має жодного відношення до військових об’єктів. Тобто влучання відбулося в цивільний об’єкт, де загинуло троє працівників та сім поранено.

Гуменюк припустила, чому саме окупанти завдали удару по цьому складу.

"Припускати, про що думають російські військові, - взагалі невдячна справа, але те, що ми можемо наразі констатувати - це влучання в логістичний об’єкт", - сказала військова.

За її словами, ворог виправдує свою агресію тим, що, коли Сили оборони застосовують активні дії, він починає руйнувати логістику, яка, на його думку, має відношення до українських захисників.

"Така сама ситуація відбулася у Кривому Розі Дніпропетровської області, яка прилягає до Запорізької - прифронтової. Так і Одеська область, в розумінні ворога, є логістичним центром для поповнення запасів південних Сил оборони", - сказала Гуменюк.

Журналісти попросили її прокоментувати факт того, що одна із двох "локацій", які зазнали руйнувань, - в середмісті Одеси. "Вочевидь, в очах ворога саме так виглядають бізнес-центри прийняття рішень, або логістичних аби західної допомоги - те, що вони малюють у своїй пропаганді", - відповіла вона.

Також керівник прес-центру додала, що серед постраждалих - люди, які мають множинні поранення. Їх стан - середньої важності

Як повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

"Вночі 14 червня ЗС РФ, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили ракетну атаку по Одесі. Огляд місця події триває, інформація стосовно постраждалих встановлюється", - заявили у прокуратурі.

Уточнюється, що суттєвих руйнувань зазнали, в тому числі багатоповерхові будинки житлового комплексу, учбовий заклад тощо.

Удар по Одесі 14 червня - головне

Сьогодні вночі російські військові завдали ракетний удар по Одесі. Атаку було здійснено ракетоносієм, який перебуває в Чорному морі. Внаслідок удару в місті багато руйнувань. Вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, заклади харчування, автомобілі та крамниці в середмісті. Тут шість людей отримали поранення.

Крім того, ворожа ракета влучила у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1 тис. кв. м та пожежу на площі 400 кв. м. В результаті, троє співробітників складу загинули на місці, сім поранено.

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