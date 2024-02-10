Знищено склади боєприпасів та пункти управління.

Протягом минулої доби, 9 лютого, українська авіація завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, бійці з ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, а також 2 склади боєприпасів ворога.

При цьому російські війська завдали 73 авіаційних удари, здійснили 76 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Також вони атакували Україну дронами-камікадзе.

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"Авіаційних ударів зазнали: Леонівка Чернігівської області; Юнаківка, Яблунівка, Кіндратівка Сумської області; Степова Новоселівка, Котлярівка, Піщане, Березники, Нестерне Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Новомихайлівка, Вугледар Донецької області; Роботине Запорізької області; Червоний Маяк, Кринки, Берислав Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей", - розповіли у Генштабі.

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Протягом минулої доби, 9 лютого, на фронті між Збройними силами України та російськими окупантами відбулося 111 бойових зіткнень. Ворог наступав на Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському, Запорізькому, Херсонському, Лиманському, Бахмутському та Куп’янському напрямках.

В ніч на 10 лютого окупанти знову атакували Харків. Внаслідок пожежі, яка сталась через удари по місту, загинули семеро людей, троє з яких - діти.

Згодом Повітряні сили ЗСУ розповіли, що росіяни запустили по Україні 31 дрон. Ціллю стали Харківська та Одеська область. На Одещині постраждали четверо людей.

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