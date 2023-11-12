У ГУР відмовились офіційно підтверджувати чи спростувати інформацію про ці події

Головне управління військової розвідки України було причетне до щонайменше одної з трьох атак, які стались на території Росії 10-11 листопада.

Як повідомляється у звіт ISW, "Суспільне Крим" посилаючись на джерела в ГУР заявило, що вони організували вибух залізничних колій у Рязанській області, внаслідок чого 11 листопада з рейок зійшли 19 вагонів вантажного поїзда.

Цей вибух найближчим часом ускладнить матеріально-технічне забезпечення окупаційних військ. За словами одного відомого російського мілблогера, потяг перевозив мінеральні добрива.

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Московська залізниця заявила, що ситуація не торкнулася пасажирських і приміських поїздів. Було створено штаб для координації будь-яких збоїв, викликаних сходом з рейок. Пропагандистське агентство РИА Новости писало, що сходження з рейок сталося через "втручання сторонніх осіб".

Крім цього, в ніч на 11 листопада в Росії сталося ще два вибухи: один на пороховому заводі біля Котовська Тамбовської області, а другий - біля Коломни Московської області. Там нібито збитий дрон впав на будівлю ДП "Конструкторське бюро машинобудування", яке займається виготовленням ракет "Кинджал" та "Іскандер".

Прес-секретар ГУР Андрій Юсов відмовився офіційно підтверджувати чи спростувати інформацію про ці події, але подібні удари триватимуть.

Інші українські посадовці на момент публікації звіту не коментували удар у Коломні. Однак, міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв’ю пригрозив, що Україна відповість на російські удари по українській критичній інфраструктурі взимку взаємними ударами по російській енергетичній інфраструктурі, включаючи - нафтогазову.

"Бавовна" у Росії

У вересні у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили атаку на "Редкінський дослідний завод" у Тверській області Росії. Підприємство займається виробництвом унікальної продукції для авіації та космічної промисловості.

Нещодавно на Афіпському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї Росії пролунали вибухи.

Ввечері у п’ятницю, 10 листопада, в підмосковному місті Коломна пролунали вибухи. Крім того, на пороховому заводі у місті Котовськ Тамбовської області сталася пожежа. Очевидці повідомляють про звуки вибухів перед пожежею.

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