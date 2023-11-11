На пороховому заводі у місті Котовськ Тамбовської області сталася пожежа.

Ввечері у п’ятницю, 10 листопада, в підмосковному місті Коломна пролунали вибухи, повідомляє Telegram-канал Baza з посиланням на інформацію від підписників.

Як йдеться в повідомленні, про вибухи каналу повідомили мешканці Коломни. Над містом працювала ППО, і, за попередніми даними, було збито безпілотник, додає Baza.

Канал уточнює, що вибух стався недалеко від конструкторського бюро машинобудування.

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За попередніми даними росЗМІ, в результаті спроби атаки БПЛА в Коломні ніхто не постраждав. На місці знаходяться пожежні і медики.

"Засоби ППО перехопили два українські безпілотники над територією Смоленської та Московської областей", - повідомили в Міноборони РФ.

На пороховому заводі у місті Котовськ Тамбовської області сталася пожежа. Очевидці повідомляють про звуки вибухів перед пожежею. За даними Baza, пожежа на заводі почалася близько пів на дванадцяту ночі. На місце було викликано рятувальників. За півтори години вогонь вдалося загасити. Площа пожежі становила 300 метрів. Постраждалих немає. Причин пожежі не уточнюються.

Атаки безпілотників на РФ - деталі

Нещодавно на Афіпському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї Росії пролунали вибухи. За даними російських пропагандистів, сталося "локальне загоряння", яке нібито вдалося ліквідувати протягом півгодини. Тelegram-канали ворога повідомляли про атаку безпілотників на територію заводу. Попередньо, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

За даними з відкритих джерел, цей НПЗ є доволі великим, а його проектна потужність з переробки нафти становить близько 6,25 млн тонн на рік.

Афіпський нафтопереробний завод, розташований в Краснодарському краї Російської Федерації, вже зазнавав атак раніше. Він спалахнув в ніч на 31 травня. Тоді місцева влада повідомила про атаку дронами.

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