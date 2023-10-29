Вночі безпілотники СБУ завдали удару по установках, які переробляли пальне для окупаційної армії.

Вибухи на нафтопереробному заводі у Краснодарському краї РФ виявилися справою рук Служби безпеки України. Вночі безпілотники СБУ завдали удару по території заводу, повідомили УНІАН поінформовані джерела.

За даними нашого співрозмовника, російський завод поблизу селища міського типу Афіпський атакували два безпілотники СБУ. Українські дрони вдарили одразу по декількох нових установках заводу, на яких росіяни переробляли пальне, яке згодом постачали до своєї терористичної армії.

Попередньо, внаслідок ударів також виникло загоряння кількох резервуарів із нафтою. Джерело УНІАН наголосило, що такі обʼєкти - це важлива ціль. Адже лише за минулий рік на цьому заводі виготовили понад 7 млн тон авіаційного пального, яке використовувалося для ворожої військової авіації, яка щодня атакує Україну.

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Вибухи на Афіпському нафтопереробному заводі

Цієї ночі на Афіпському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї Росії пролунали вибухи. За даними російських пропагандистів, сталося "локальне загоряння", яке нібито вдалося ліквідувати протягом півгодини. Тelegram-канали ворога повідомляли про атаку безпілотників на територію заводу. Попередньо, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

За даними з відкритих джерел, цей НПЗ є доволі великим, а його проектна потужність з переробки нафти становить близько 6,25 млн тонн на рік.

Афіпський нафтопереробний завод, розташований в Краснодарському краї Російської Федерації, вже зазнавав атак раніше. Він спалахнув в ніч на 31 травня. Тоді місцева влада повідомила про атаку дронами.

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