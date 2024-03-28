Іноді військові репортери повідомляють про речі, які не обов'язково відповідають інтересам Зеленського.

Високопоставлений американський дипломат, відповідальний за протидію дезінформації, вважає, що президент України Володимир Зеленський повинен бути більш відкритим до розкриття інформації про стан війни в Україні. Порада пролунала на тлі посилення бойових дій, російських успіхів у ключових сферах та послаблення міжнародної уваги до війни, пише Politico.

"Іноді український уряд може чинити опір тій свободі інформації, яка є нормальною для нас. Але це не означає, що ми не маємо права на свободу слова", – зазначив Джеймс Рубін, керівник Центру глобальної взаємодії Державного департаменту США, який висвітлює пропагандистські зусилля ворожих держав та інших суб'єктів, спрямовані проти Америки та її союзників по всьому світу.

Він додав, що іноді військові репортери повідомляють про речі, які не обов'язково відповідають інтересам Володимира Зеленського.

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"Але в демократичній державі, якою, як ми сподіваємося і все частіше бачимо, стає Україна, ... вони можуть зрозуміти, що мати воєнних репортерів, які висвітлюють війну, навіть якщо іноді з'являються погані новини, – це набагато краще життя, ніж контрольоване середовище, в яке Росія поставила весь свій народ", – підкреслив дипломат.

За його словами, у той час як українські та західні журналісти наполягають на розширенні доступу до лінії фронту, влада в Києві обмежує репортажі з чутливих зон конфлікту і відмовляє державному телерадіомовленню в посиленні його ролі на тій підставі, що ці обмеження слугують придушенню російських дезінформаційних кампаній.

Рубін припустив, що кращий доступ посилить нагальну потребу України в більшій допомозі з боку її союзників. Він додав, що хоча країна "рухається в правильному напрямку", вона ще не є "повноцінною демократією" з деякими негативними наслідками для потоку інформації.

Американський чиновник також обговорив спільні зусилля США та їхніх союзників у боротьбі з використанням штучного інтелекту у спробах поширювати фейкові новини.

Хід війни

Усього три види зброї здатні переламати хід війни в Україні. Насамперед, українським захисникам потрібні артилерійські снаряди. Протягом перших 18 місяців повномасштабної війни Росії проти України Сполучені Штати були основним постачальником артилерійських боєприпасів для українських підрозділів.

Раніше УНІАН писав, що повномасштабна війна в Україні проти Росії триває, і якщо західні країни швидко не нададуть Києву набагато більше зброї, то на українську державу чекає "критична фаза" до вересня.

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