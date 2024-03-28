Однією з ключових потреб України називають комплекси Patriot і ракети до них.

Усього три види зброї здатні переламати хід війни в Україні. Насамперед, українським захисникам потрібні артилерійські снаряди.

Про це пише The Telegraph. Зазначається, що протягом перших 18 місяців повномасштабної війни Росії проти України Сполучені Штати були основним постачальником артилерійських боєприпасів для українських підрозділів.

"Загалом американці пожертвували близько двох мільйонів снарядів. Половина надійшла просто з американських запасів. Другу половину Америка спокійно купила у Південної Кореї. Ці снаряди разом із додатковими боєприпасами з інших джерел дозволяли українській зброї вистрілювати близько 10 000 пострілів на день протягом більшої частини перших 1,5 року війни. Цього було достатньо, щоб зрівнятися з російськими батареями, коли росіяни спалили більшу частину своїх запасів боєприпасів у перші кілька тижнів війни", – йдеться у матеріалі.

Проте блокада схвалення нового фінансування з боку Республіканської партії та подальше скорочення кількості боєприпасів, які США постачали Україні до кінця минулого року, зменшили щоденний запас снарядів для українців на дві третини. Автор матеріалу наголошує, що зараз у США будують завод з виготовлення снарядів – його зводять у Техасі на доповнення до вже існуючого підприємства в іншому штаті. Тож незабаром США зможуть виробляти близько 70 000 снарядів на місяць, що в шість разів більше, ніж у 2022 році.

"Немає жодних причин, чому більшість снарядів не може потрапити в Україну, якщо є фінансування для оплати кожного снаряду вартістю 5000 доларів. У поєднанні зі снарядами з Європейського Союзу, а також окремою ініціативою Чехії, термінові поставки снарядів зі Сполучених Штатів можуть дати Україні тривалу артилерійську перевагу вперше у повномасштабній війні", – пояснюється в статті.

Потреба в комплексах Patriot

Другою найбільшою потребою України є батареї протиповітряної оборони Patriot і ракети до них. Їх військові використовували, зокрема, під час збиття 13 російських літаків протягом двох тижнів.

"В ідеалі Україна розмістила б батареї Patriot вартістю 1 мільярд доларів у кожному з півдюжини найбільших міст, а також призначила б по одному на східний і південний фронти. І ці батареї мають бути вільними для стрільби з максимальною швидкістю, тобто їм знадобиться постійний запас ракет, кожна з яких коштує близько 3 мільйонів доларів. Подвоєння або потроєння кількості Patriot може допомогти українцям повернути контроль над лінією фронту в повітрі, а також змінити тривожну тенденцію до масштабніших і кривавіших ракетних ударів Росії по українських містах", – пише The Telegraph.

Бронетехніка

Ще одним видом зброї, якої потребує Україна, є бронетехніка. Видання наголосило, що 47-ма механізована бригада є основним оператором бронетехніки американського виробництва, зокрема танків М-1 Abrams і бойових машин М-2 Bradley, тож постачаючи нову техінку, США могли б "врятувати одну з найкращих українських бригад".

Bradley та Abrams є одними з найкращих броньованих машин у світі. У контратаках проти російських штурмових груп на захід від Авдіївки, за допомогою М-1 і М-2 вдалося сповільнити зимовий наступ Росії. Як наслідок – мінімізувати територіальні втрати України, коли постачання артилерійських боєприпасів скоротилися.

"Але американці відправили лише 31 M-1 і близько 200 M-2 до того, як республіканці припинили допомогу. Чотири М-1 і більше 30 М-2 були знищені, інші пошкоджені. У 47-ї бригади закінчується техніка. Армія США має на зберіганні тисячі старіших М-1 і М-2. Їм знадобиться капітальний ремонт перед відправкою в Україну, але мільярда доларів вистачить, щоб оплатити роботу, а також пришвидшену доставку", – йдеться у матеріалі.

Тож щойно спікер Палати представників США Джонсон винесе допомогу Україні на голосування, Пентагон зможе пришвидшити поставки сотень танків і бойових машин для української армії.

Зброя для України: новини від партнерів

Німеччина передасть Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів. Це має статися найближчими днями, повідомив глава ситуаційного центру України при міністерстві оборони Німеччини, генерал Крістіан Фройдінґ. Крім того, країна профінансує закупівлю частини боєприпасів для України в рамках чеської ініціативи.

Тим часом Чехія виділила додаткові гроші на закупівлю боєприпасів для України. Відомо, що загалом до цієї ініціативи вже приєдналися 20 країн.

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