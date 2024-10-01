Завдяки роботі підпільників було знищено автомобіль ВАЗ і російських військових.

Українське підпілля влаштувало вибух в окупованому Мелітополі. Внаслідок операції було знищено ВАЗ із окупантами всередині.

Подробицями поділилася пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Так, 1 жовтня 2024 року, у День захисників та захисниць України, поблизу заводу автотракторних запчастин у тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль ВАЗ 2110. Відомо, що в салоні "підсмаженої" автівки перебували троє військовослужбовців російської окупаційної армії.

Зазначаться, що операцію зі знищення російських загарбників, причетних до жорстокого терору місцевого населення було здійснено українськими підпільниками за координації розвідки. Агенти влаштували окупантам "мінну пастку".

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У ГУР наголосили, що на кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата.

Українське підпілля на окупованих територіях

Раніше у ГУР розповіли деякі деталі про роботу українського підпілля на тимчасово окупованій території нашої країни. Зазначалося, що за 2,5 року повномасштабної війни РФ проти України на окупованій території відбулися десятки загадкових вибухів авто колаборантів та окупантів – все це робота партизан.

Примітно, що всупереч уявленням багатьох людей, українські підпільники не збираються разом для планування активних заходів. Агенти можуть жити в одному підʼїзді і при цьому не знати, що обидва співпрацюють із українською розвідкою. Це необхідно для того, щоб убезпечити членів піділля.

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