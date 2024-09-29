Всупереч уявленням багатьох людей, українські підпільники не збираються разом для планування активних заходів.

За 2,5 року повномасштабної війни РФ проти України на окупованій території відбулися десятки загадкових вибухів авто колаборантів та окупантів. Хтось ліквідований, хтось – важко поранений, і це робота українського підпілля.

Як розповів на умовах анонімності розповів італійському виданню Il Foglio офіцер Головного управління розвідки Міністерства оборони України, кожне здійснене рухом опору завдання – неймовірний ризик для підпільника. Та попри це люди все одно продовжують допомагати Україні. Вони ідуть на це переважно з ідейно-патріотичних міркувань.

Крім того, члени підпілля діляться важливою інформацією щодо переміщення сил і засобів окупаційних військ РФ. Це дає Україні змогу своєчасно реагувати – як зміцнювати оборону на потрібних ділянках фронту, так і завдавати ударів по скупченнях військ та техніки країни-агресорки, розповідають у ГУР.

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Часом невідомі патріоти України залишають на вулицях окупованих міст символічні графіті. У такий спосіб підпільники чинять психологічний тиск на ворога.

"Це сигнал окупантам, що це не їхня земля. Поруч є наші люди, вони не відмовились від намірів повернути свою землю", – пояснив співробітник Воєнної розвідки України.

Зазначається, що всупереч уявленням багатьох людей, українські підпільники не збираються разом для планування активних заходів. Агенти можуть жити в одному підʼїзді і при цьому не знати, що обидва співпрацюють із українською розвідкою. Такі заходи є необхідною умовою для забезпечення безпеки члена підпілля, оскільки на них без упину полюють спецслужби РФ.

"Вони діють за принципом: кидай камінь в кожного і, можливо, поцілиш у шпигуна", – пояснив український розвідник.

За його словами, часом доводиться знижувати активність підпільників, щоби не наражати людей на небезпеку.

Примітно, що на співпрацю із ГУР МОУ йдуть не лише українці, а й громадяни Росії. Так вони борються зі злочинним путінським режимом, і один з видів діяльності, якою вони займаються, – тихий саботаж. До прикладу, вони можуть порушувати роботу на підприємствах військово-промислового комплексу РФ.

"Якщо деталь військової техніки виготовлена неправильно або некоректно зроблене креслення – це теж вносить певний деструктив", – наголосив співрозмовник видання.

Робота партизан на окупованих територіях та в РФ

У липні 2024 року партизани з "АТЕШ" повідомили, що вже вчинили другу диверсію на залізниці, що зв'язує Ростов-на-Дону та окупований Маріуполь. Вони спалили релейну шафу на залізниці біля населеного пункту Шахти

Раніше партизани провели диверсію на залізничній гілці, якою росіяни перевозили боєприпаси з Північної Кореї. Через це рух залізничних составів було зупинено.

А в березні 2024 року у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької було області ліквідовано організаторку путінських псевдовиборів – колаборантку Світлану Самойленко. У ГУР розповідали, що зрадниця залякувала та тероризувала бердянців, примушуючи їх брати участь у незаконному фейковому голосуванні.

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