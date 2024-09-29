За 2,5 року повномасштабної війни РФ проти України на окупованій території відбулися десятки загадкових вибухів авто колаборантів та окупантів. Хтось ліквідований, хтось – важко поранений, і це робота українського підпілля.
Як розповів на умовах анонімності розповів італійському виданню Il Foglio офіцер Головного управління розвідки Міністерства оборони України, кожне здійснене рухом опору завдання – неймовірний ризик для підпільника. Та попри це люди все одно продовжують допомагати Україні. Вони ідуть на це переважно з ідейно-патріотичних міркувань.
Крім того, члени підпілля діляться важливою інформацією щодо переміщення сил і засобів окупаційних військ РФ. Це дає Україні змогу своєчасно реагувати – як зміцнювати оборону на потрібних ділянках фронту, так і завдавати ударів по скупченнях військ та техніки країни-агресорки, розповідають у ГУР.
Часом невідомі патріоти України залишають на вулицях окупованих міст символічні графіті. У такий спосіб підпільники чинять психологічний тиск на ворога.
"Це сигнал окупантам, що це не їхня земля. Поруч є наші люди, вони не відмовились від намірів повернути свою землю", – пояснив співробітник Воєнної розвідки України.
Зазначається, що всупереч уявленням багатьох людей, українські підпільники не збираються разом для планування активних заходів. Агенти можуть жити в одному підʼїзді і при цьому не знати, що обидва співпрацюють із українською розвідкою. Такі заходи є необхідною умовою для забезпечення безпеки члена підпілля, оскільки на них без упину полюють спецслужби РФ.
"Вони діють за принципом: кидай камінь в кожного і, можливо, поцілиш у шпигуна", – пояснив український розвідник.
За його словами, часом доводиться знижувати активність підпільників, щоби не наражати людей на небезпеку.
Примітно, що на співпрацю із ГУР МОУ йдуть не лише українці, а й громадяни Росії. Так вони борються зі злочинним путінським режимом, і один з видів діяльності, якою вони займаються, – тихий саботаж. До прикладу, вони можуть порушувати роботу на підприємствах військово-промислового комплексу РФ.
"Якщо деталь військової техніки виготовлена неправильно або некоректно зроблене креслення – це теж вносить певний деструктив", – наголосив співрозмовник видання.
Робота партизан на окупованих територіях та в РФ
У липні 2024 року партизани з "АТЕШ" повідомили, що вже вчинили другу диверсію на залізниці, що зв'язує Ростов-на-Дону та окупований Маріуполь. Вони спалили релейну шафу на залізниці біля населеного пункту Шахти
Раніше партизани провели диверсію на залізничній гілці, якою росіяни перевозили боєприпаси з Північної Кореї. Через це рух залізничних составів було зупинено.
А в березні 2024 року у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької було області ліквідовано організаторку путінських псевдовиборів – колаборантку Світлану Самойленко. У ГУР розповідали, що зрадниця залякувала та тероризувала бердянців, примушуючи їх брати участь у незаконному фейковому голосуванні.