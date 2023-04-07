За його словами, йдеться не тільки про те, аби навчитися літати, а й застосовувати встановлене на літаках озброєння.

Тестування двох українських пілотів у США засвідчило, що багатоцільові літаки F-16 можуть бути освоєні менш, ніж за півроку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат сказав під час онлайн-брифінгу.

"Досвідчених пілотів було обрано для того, щоби вони пройшли у Сполучених Штатах це тестування, а не навчання, бо вивчали їхні можливості і рівень підготовки, наскільки швидко вони зможуть опанувати сучасні багатоцільові літаки, такі як F-16", - сказав Ігнат.

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Речник нагадав слова начальника авіації командування Повітряних сил ЗСУ, бригадного генерала Сергія Голубцова про те, що вже за першими оцінками цього тестування можна зробити висновок, що для опанування літаків F-16 знадобиться менше часу, ніж раніше було заявлено.

"А раніше заявлено було про приблизний термін – півроку... Зараз йдеться про менший термін, тому що хлопці підготовлені і можуть опанувати техніку значно швидше, і не просто літати, а вже застосовувати види озброєння, які будуть доступні", - сказав Ігнат.

Винищувачі F-16 для України

Як повідомляв УНІАН, раніше західні ЗМІ інформували, що двоє українських пілотів перебувають у США для проходження оцінки їхніх навичок пілотування бойових літаків, включаючи винищувачі F-16.

6 квітня стало відомо, що двоє українських пілотів успішно пройшли тестування у Сполучених Штатах Америки.

Військовий експерт, директор із розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих заявив, що для створення "повітряного щита" Україні необхідні 168 винищувачів F-16.

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