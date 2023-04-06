Два українських авіатори успішно пройшли тестування.

США надали високу оцінку навичкам українських пілотів, які проходили тестування у Штатах. Як відомо, їх перевіряли на можливість перенавчання для роботи на багатоцільових винищувачах.

Командувач авіації ВПС України бригадний генерал Сергій Голубцов в ефірі національного телемарафону повідомив, що два пілоти успішно пройшли тестування.

"Ми вірили в те, що наші пілоти покажуть свій рівень, і це дійсно відбулося. Два пілоти успішно пройшли тестування в Сполучених Штатах. Оцінка надана досить висока і в кінці звіту (вказано), що для українських пілотів програма перенавчання на літак F-16 може бути значно скорочена в порівнянні зі стандартними програмами підготовки пілотів", - сказав він.

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Винищувачі для України - чи готові наші пілоти

Україна неодноразово закликала західних союзників передати ЗСУ сучасні винищувачі для захисту неба, однак цей вид озброєння ще не вдалося розблокувати.

5 березня стало відомо, що двоє українських льотчиків проходять тестування на американській військовій базі.

Спікер ПС Юрій Ігнат пояснив, що американські фахівці визначають рівень знань та умінь наших пілотів, а також з'ясовують, скільки часу може зайняти їхнє потенційне навчання.

The Telegraph повідомляє, що поки Захід не може наважитися і передати Україні сучасні винищувачі F-16, на фронті в боях з окупантами гинуть пілоти, які здатні їх швидко освоїти.

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