Українським авіаторам важко битися проти надзвукових винищувачів Су-35 та бомбардувальників Су-34.

Поки Захід не може наважитися і передати Україні сучасні винищувачі F-16, на фронті в боях з окупантами гинуть пілоти, які здатні їх швидко освоїти.

Про це йдеться у статті газети The Telegraph. Журналісти видання поспілкувались з офіцерами Повітряних сил України. Військові розповіли, як ведуться бої з РФ у повітрі.

"У нас був список найбільш просунутих пілотів, яких можна було навчити на F-16, і, на жаль, деякі з них уже загинули у бою", – розповів полковник Володимир Логачов.

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Водночас майор Вадим Ворошилов заявив, що стримувати окупантів на застарілих радянських літаках стає все важче. Зокрема, російські загарбники влаштовують українським пілотам засідки.

"Випускають літак, змусивши українського пілота повірити, що літак лише один. А потім із різних боків з'являються ще два-три", – розповів Ворошилов.

За словами майора, українці продовжують літати на МіГ-29 радянської доби, на яких можуть тільки "утримувати поле бою" проти надзвукових винищувачів Су-35 та бомбардувальників Су-34. Однак на F-16 українські пілоти зможуть "контролювати повітряний простір, а також море та землю для захисту піхоти".

"Нам потрібно більше сучасних літаків, щоб бути кращими за противника", – наголосив він.

Винищувачі F-16 для України - останні новини

Представники України неодноразово закликали надати винищувачі F-16 для протистояння з Росією. Наразі такого рішення не ухвалила жодна країна. Сучасна авіація перешкодить російським спробам панування у повітрі, виконає свою частину функцій протиповітряної оборони. Особливо допоможуть західні винищувачі у звільненні окупованого Криму

30 березня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що українському війську потрібні сучасні американські винищувачі F-16, щоб бити ворога на фронті.

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