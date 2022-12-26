Микола Маломуж заявив, що Олександр Лукашенко усвідомлює неминучість українських ударів по військових об'єктах Білорусі.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал Микола Маломуж дав оцінку вітчизняній зброї, яку розробляє "Укроборонпром".

"На сьогодні наш оборонно-промисловий комплекс вже встановив лінійки з виробництва далекобійних ракетних комплексів, які б'ють до 1000 км, і найголовніше, це БПЛА, які дійсно сьогодні летять і за 600 км, і за 800 км, і за 1 200 км. Ми можемо діставати не тільки до Енгельса, а й до Москви й далі. Тому, ОПК України продовжує нарощувати цей ресурс", - сказав Маломуж для телеканалу "Еспресо".

Генерал додав, що Олександр Лукашенко усвідомлює неминучість українських ударів по військових об'єктах Білорусі.

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"Зрозуміло, що по Кремлю ударів поки що не буде. Однак, коли почнеться наступальна операція стратегічного рівня і режим у РФ буде хитатися, а об'єкти у Кремлі нестимуть загрозу нашій державі, то тоді може бути прийняте відповідне рішення щодо таких ударів. Але це вже буде у найвирішальніший момент, коли буде падати або здаватися кремлівський режим, то тоді може і постати питання конкретно Москви", - зазначив Маломуж.

"Бавовна" в Енгельсі

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня в Росії пролунали вибухи на авіабазі "Енгельс" у Саратовській області та на авіабазі "Дягілево" біля Рязані. Троє людей загинули внаслідок вибуху бензовоза, два бомбардувальники Ту-95 були пошкоджені.

У ніч на понеділок, 26 грудня, на аеродромі в Енгельсі знову пролунали вибухи. Міноборони Росії підтвердило вибух, заявивши, що він стався через падіння уламків збитого "українського безпілотника".