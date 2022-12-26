Очевидці повідомляють про потужний вибух.

В ніч проти понеділка, 26 грудня 2022 року, в Росії сталася нова "бавовна". У місті Енгельс Саратовської області прогримів потужний вибух.

Як повідомляють російські телеграм-канали, в районі льотного стратегічного аеродрому "Енгельс-2" звучить сирена.

Крім того, за словами очевидців, до місця вибуху виїхали карети швидкої допомоги і підрозділи МНС РФ. Офіційних підтверджень про вибухи поки немає.

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Зазначається, що саме з території цього аеродрому проводилися масовані атаки по українських містах. На ньому знаходиться стратегічна авіація РФ – Ту-95, Ту-160 тощо.

Вибухи на аеродромах в РФ

У ніч на 25 грудня в російському Курську в районі аеродрому сталася "бавовна". Очевидці заявляють про декілька вибухів.

5 грудня на російському аеродромі Енгельс, що розташований в Саратовській області РФ, сталася "бавовна". Невідомі дрони атакували стратегічну авіацію окупантів.

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