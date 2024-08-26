Крилату ракету збили службовці зенітно-кулеметного батальйону на межі Закарпатської та Львівської областей.

Українські бійці під час атаки росіян збили ворожу ракету з кулемета. Відео того, як знищено ракету окупантів оприлюднив щойно голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

"Закарпатський 650-й окремий зенітно-кулеметний батальйон ЗСУ збиває крилату ракету на межі нашої та Львівської областей. Вона прямувала до нашого регіону", - прокоментував Микита, дякуючи захисникам за професіоналізм та збережені життів.

Ракетна атака на Україну

Як повідомляв УНІАН, наразі триває масована комбінована атака росіян по Україні. Під ударом зокрема критична та енергетична інфраструктура в різних областях. Ворог наносить удари ракетами та уданими БПЛА. Наразі в Україні введені екстренні відключення світла через ситуацію, що сталась в енергетиці країни під час триваючої атаки РФ. До знищення ворожих цілей залучені різни підрозділи Сил оборони.

У червні ЗСУ повідомили, що військовий Повітряних сил збив російську крилату ракету з кулемета, зазначаючи, що це майже неможливо реалізувати.

Ворожу ракету епічно приземлив воїн Сергій на псевдо "Доктор Мом". У цивільному житті він працював медиком. Нині ж, несе бойове чергування у складі мобільної вогневої групи. Військовий пригадує, як вранці 12 червня його підрозділ перехопив ворожу ракету, що прямувала на Київщину.

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