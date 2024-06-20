Повірив, коли побачив уламки: український воїн збив російську ракету з кулемета (фото)

Таку атаку майже неможливо реалізувати, але "Доктору Мому" це вдалося.

Військовий Повітряних сил збив російську крилату ракету з кулемета. Це майже неможливо реалізувати.

Як повідомляють Повітряні сили, ворожу ракету епічно приземлив воїн Сергій на псевдо "Доктор Мом". У цивільному житті він працював медиком. Нині ж, несе бойове чергування у складі мобільної вогневої групи. Військовий пригадує, як вранці 12 червня його підрозділ перехопив ворожу ракету, що прямувала на Київщину.

"Отримавши команду "готовність", разом з побратимами, негайно вирушили на позицію. По рації повідомили, що наша ціль вже близько. Кілька секунд і ми побачили ворожу ракету, що неслася у бік Василькова. Не вагаючись, взяв свій кулемет і відкрив вогонь по цілі. В думках було лише одне – маю влучити! Пустивши чергу з кулемета побачив, що ракета почала відхилятися від курсу та знижуватись", – згадує військовий. Відео дня

Воїн зізнався, що у той момент його переповнювали емоції. Сергій повірив у те, що дійсно збив ворожу ракету з кулемета, коли на власні очі побачив її уламки.

Атака РФ на Україну 12 червня

Як повідомляв УНІАН, росіяни завдали комбінованого удару по Україні, застосувавши ракети повітряного і наземного базування, а також ударні БпЛА. Однією з основних цілей ракетної атаки ворога стала українська столиця. Повітряна тривога в Києві тривала майже 2 години.

Повітряні сили згодом повідомили, що усього росіяни запустили 30 засобів повітряного нападу. Нашими силами ППО збито 29 повітряних цілей, в тому числі 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"; 4 крилаті ракет Х-101/Х-555; 24 ударних БпЛА типу "Shahed".

Вдень мережею почала ширитись інформація, що касетні боєприпаси зі збитих ракет розкидало на півдні Київської області, тому місцевих жителів просять бути обережними та не чіпати схожі предмети. У мережі були поширені фото небезпечних предметів.

Окремі ЗМІ написали, що сьогодні противник вночі застосував по Київщині ракету Х-101 із подвійною касетною бойовою частиною.

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